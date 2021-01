Servidores do Banco do Brasil anunciam paralização dos serviços nesta sexta (29)

Os servidores do Banco do Brasil em Rondônia anunciaram que vão realizar uma manifestação em protesto contra a reestruturação anunciada pelo banco no último dia 11, que prevê a extinção de milhares de empregos e o fechamento de centenas de agências, escritórios e postos de atendimentos em todo o país.

A manifestação está programada para acontecer na sexta-feira (29), em todas as agências no estado. De acordo com o sindicato, a manifestação deixa bem evidente a insatisfação e indignação dos trabalhadores com o que governo federal está fazendo com o Banco do Brasil.

Ainda de acordo com a Diretora Regional do Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do ramo financeiro do estado de Rondônia, Keli Cristina, como a função caixa foi extinguida, alguns funcionários em Rolim de Moura vão se aposentar para não serem prejudicados.

Há anos a categoria vem sofrendo com esse caos. Não só os funcionários, mas também, clientes e usuários, ano após ano, pela falta de funcionários nas agências. E com as demissões de centenas de trabalhadores e sem nenhum concurso público previsto, o que já era ruim vai ficar ainda pior, pois com menos funcionários, as filas serão ainda maiores, o atendimento será muito mais demorado e as pessoas agora terão menos agências para ter algum atendimento ou, em algumas localidades, nenhuma.

Keli ainda ressalta que no município de Novo Horizonte e Santa Luzia, será extinguido os caixas e com isso os clientes e usuários terão que se deslocar dessas cidades para Rolim de Moura para pagar suas contas. “É triste essa situação, olha o transtorno que vai causar, nem todos os clientes têm acesso à internet, era digital ainda gera muitas dúvidas”, explica.

Fonte: Rolim Notícias – Em Geral