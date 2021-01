Parecis recebe doação de 50 kit’s Covid-19, do Grupo César Cassol Energia e Calcário

O Grupo César Cassol Energia e Calcário entregou, na última terça-feira, 26, (50) “kits saúde” com medicamentos para combate ao novo Coronavírus. O material foi entregue ao fundo municipal de Saúde (Fms) de Parecis. A vice-prefeita, Fabiene Alves da Silva, ladeada pelo secretário de saúde Sergio de Araújo, recebeu os kits das mãos de Cesar Cassol.

O kit, apelidado de “kit covid-19”, contém um frasco com 6 cápsulas de hidroxicloroquina; uma cartela com cinco comprimidos de azitromicina; uma cartela com dez comprimidos de dipirona; um pacote com quatro cápsulas de ivermectina e uma cartela de AAS. Além dos 50 kit’s saúde, foi doado também um pacote com 400 cápsulas de ivermectina. Para o empresário César Cassol, a ação ajudará a reforçar o combate ao coronavírus, já nos primeiros sintomas da doença.

O secretário de saúde, Sérgio de Araújo, reforçou que a doação foi realizada de coração. “Esperamos que possa atender as pessoas que precisam. Agradeço ao César Cassol que sempre está de portas abertas para ajudar Parecis”, frisou.

A vice-prefeita Fabiene, explica que os kits serão distribuídos apenas para pacientes que tiverem a medicação prescrita por médico. “A pessoa precisa testar positivo e o médico prescrever o uso do medicamento. Muitas vezes, mesmo testando positivo, a pessoa possa ter alguma doença ou restrição a algum desses medicamentos. Por isso, a receita e a consulta ao médico é importante. Nós agradecemos de coração o grupo César Cassol e a Prefeitura está de portas abertas. Se precisarmos, iremos sim atrás, pois não é para mim e nem para o prefeito e sim para a população de Parecis”, explicou.

“Essa é uma pequena ação do grupo César Cassol, perante a população. Porém, se unirmos forças conseguiremos derrotar esse vírus que vem ceifando vidas e causando prejuízos na economia do mundo todo”, reiterou César Cassol.

Fonte assessoria de imprensa

redação e foto; Tenandes Nunes Morais