Rolim de Moura registra 82 novos casos de covid-19 nesta quarta-feira (27); 477 casos ativos

Nova sinalização horizontal foi aplicada nesta terça-feira, (08), no trecho da Rodovia 383 na entrada e saída de Rolim de Moura para o município de Santa Luzia do Oeste, garantindo maior segurança, tanto para motoristas, permitindo melhor visualização na trafegabilidade, quanto para pedestres. A medida foi desencadeada pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

Foram aproximadamente 400 metros de extensão da rodovia, que antes estavam com o asfalto deteriorado, causando prejuízos aos motoristas. O trecho foi completamente recuperado, desde a terraplanagem até a pavimentação no mês de julho e agora recebe pinturas nas duas pistas no eixo central, bordas laterais, redutores de velocidade (quebra-molas) e revitalização da faixa de pedestre em frente a uma instituição de ensino superior.

De acordo com o diretor-geral do DER, Elias Rezende, os investimentos realizados em sinalizações garantem mais segurança no trânsito. “O governador do Estado, coronel Marcos Rocha, tem orientado para que as rodovias sejam recuperadas e que recebam sinalização, horizontal e vertical. Estamos trabalhando com planejamento, com o objetivo de ampliar a sinalização de nossas rodovias estaduais. Cada Real investido com responsabilidade retorna em vias mais seguras. São ações como essa que salvam vidas”, disse o diretor-geral.