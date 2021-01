Governo de Rondônia abre Chamamento Público para contratação de novos leitos

O Estado de Rondônia conta com um sistema de informação específico para receber as informações sobre as pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 ao longo dos 52 municípios rondonienses. O Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso (SCPA), que fará a consolidação das doses aplicadas da vacina contra a Covid-19 por municípios no Estado, foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS) na terça-feira (19) e, entre as principais informações, apresenta campo específico para informar o grupo prioritário ao qual o vacinado pertence. O sistema será monitorado pela Coordenação Estadual de Imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa).

Ivo Barbosa, coordenador estadual de Imunização da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) informa que os gestores municipais, coordenadores de setores de imunização regionais, dentre outros profissionais de saúde vão participar de uma capacitação simultânea para compreenderem todos os detalhes sobre o funcionamento do sistema. “Essa plataforma é específica para a campanha de vacinação contra a Covid-19. O momento que estamos vivenciando é semelhante aos demais estados do Brasil. O sistema está operando, no entanto foi liberado recentemente, dessa forma os municípios precisam compreender plenamente para iniciarem o preenchimento das notificações”, explica.

Atualmente as informações sobre os vacinados estão sendo preenchidas em formulários físicos (fichas) e posteriormente serão inseridas na plataforma. Nos primeiros dias após o início da vacinação contra a Covid-19, os dados estão sob controle dos municípios que já realizam a imunização.

“O Estado fará a divulgação diária do número de vacinados e perfil dessas pessoas, por meio de ferramentas de comunicação próprias após o sistema começar a ser alimentado e gerar os relatórios. No momento, qualquer informação sobre a quantidade de pessoas e quais grupos pertencem podem ser conseguidas nas secretarias municipais de saúde, que estão catalogando manualmente os dados”, explica Edilson Silva, diretor geral em exercício da Agevisa.

A plataforma é integrada ao Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS (CADSUS) e para ter ideia de seu funcionamento, quando é informado o CPF da pessoa que será imunizada, o sistema localiza os dados do vacinado. Entre as informações acerca do vacinado constam grupo prioritário a qual faz parte, categoria (se for profissional de saúde, a função que desempenha); número do Cartão SUS, dentre outras informações. Sobre a vacina são preenchidos os dados acerca do lote que pertence, data de validade e informações sobre o vacinador. “Operadores e vacinadores precisam estar cadastrados no sistema e vinculados ao estabelecimento de saúde no qual estão trabalhando”, detalha Linete Braga, suporte técnico no sistema de informação da Agevisa.

Fonte

Texto: Mineia Capistrano

Fotos: Nilson Santos e Caíque Brilhante

Secom – Governo de Rondônia