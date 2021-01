Os cientistas classificam o ciúme em três categorias, quais são os tipos de ciúmes?

A maneira como respondemos ao nosso parceiro de gênero oposto é diferente dependendo se somos homens ou mulheres.

Quando as mulheres descobrem que seu marido é infiel com elas com outra mulher, elas se sentem traídas e magoada; se o ato é feito com outro homem, eles sentem que a relação não pode mais ser consertada.

Isso é diferente para os homens: quando os homens descobrem que sua esposa os traiu com outro homem, eles se sentem enojados; se eles descobrem que sua esposa foi infiel com outra mulher, eles não consideram isso real, e realmente tendem a ficar excitados.

Os homens simplesmente não tomam a ideia de sua esposa dormir com outra mulher como uma ameaça séria, como outra mulher não pode substituir o marido da maneira que outro homem poderia.

A verdade: a sexualidade feminina é muito mais complicada do que tradicionalmente assumimos, e uma mulher traindo com outra mulher deve ser levada tão a sério quanto uma mulher traindo com um homem.

Isso pode até ser mais perigoso para a saúde do relacionamento porque a principal motivação para trair um marido com outra mulher pode ser emocional, e não sexual, o que pode levar a um impasse maior na relação do que se fosse de outra forma.

Se seu relacionamento parece estar nas rochas, você não precisa andar no escuro e enlouquecer.

Há uma maneira melhor. Como a maioria das coisas que os humanos fazem, eles deixam migalhas de pão e evidências de como eles realmente se sentem.

Se você está sentindo que algo pode dar errado em seu relacionamento mais cedo ou mais tarde, você precisa começar a prestar atenção no que seu parceiro está fazendo.

Se você descobrir o que está incomodando seu parceiro, você ainda pode reparar o dano antes que ele vá longe demais. E, nunca se sabe, você pode achar que suas suposições eram infundadas para começar.

Se você está certo sobre a traição ou não, o importante é que você faça o esforço para falar com seu parceiro sobre como as coisas estão indo e o que eles estão pensando para que você esteja sempre na mesma página. As coisas podem nem sempre ser perfeitas, mas podem ser fortes.

