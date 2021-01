Câmara de Vereadores aprova projeto que agiliza processo seletivo para contratação de profissionais da saúde

A vereadora e vice-presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Marilza da Revil Móveis (PP), oficializou um pedido junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE), cobrando providências quanto a “regularização do transbordo de lixo no antigo aterro sanitário”.

O documento foi entregue nesta terça-feira (26) – um dia após a vereadora visitar a área e ver e perto a situação. No ofício, a vereadora conta que encontrou o local em “situação de abandono e descaso”. Para Marilza, a situação coloca em risco a contaminação do solo e da água e prejudica o meio ambiente. Marilza disse ainda que viu animais (cachorros) na localidade. Inconformada com a situação, a parlamentar pediu providências com a máxima urgência.

Fonte: Assessoria