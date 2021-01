Com estoque crítico de sangue, Fhemeron convoca doadores em todo o Estado de Rondônia

Não importam as condições climáticas, dia ou hora, o Governo do Estado de Rondônia, tem como prioridade a missão de salvar vidas. Neste domingo (24), mais 13 mil doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca, vindas da Índia, chegaram à Rondônia, para a imunização dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Pandemia.

Agindo rápido, uma força-tarefa foi criada pelo Poder Executivo para entregar os imunizantes aos polos Regionais de Saúde do Estado. A Regional de Saúde da região da Zona da Mata em Rolim de Moura, recebeu a remessa de 1.050 doses de vacina no início da noite deste domingo. A unidade é responsável pela distribuição do material nas cidades de Alta Floresta d’Oeste, Nova Brasilândia d’Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste, São Miguel do Guaporé, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste, Castanheiras, Parecis e Seringueiras.

As vacinas são adquiridas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde (MS) e entregues ao Governo do Estado, que distribui às Regionais de Saúde. Estas, por sua vez, entregam para as prefeituras dos municípios fazerem a aplicação das vacinas, seguindo todo o protocolo do plano de imunização. O governador, coronel Marcos Rocha, reforçou que para vencer a pandemia, se faz necessário a união de todos. “Precisamos redobrar os cuidados, a prevenção é o melhor remédio. Precisamos usar máscara, álcool em gel, evitarmos aglomerações. Só assim, vamos vencer essa guerra contra o inimigo invisível que tem ceifado vidas. A vacina é a esperança de dias melhores para todos, mas precisamos continuar nos cuidando. O Presidente Jair Bolsonaro tem dado total apoio para o Estado de Rondônia”, ponderou. A secretária regional do Governo em Rolim de Moura, Eliene Siqueira, acompanhou a entrega das doses e parabenizou as equipes envolvidas na megaoperação de distribuição das vacinas. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem o compromisso de salvar vidas, hoje podemos ver a preocupação dele com a população rondoniense. Aproveito para parabenizar as equipes envolvidas na força-tarefa, por não medirem esforços, mesmo sendo fim de semana (domingo)”, enfatizou. “O alinhamento com o Governo Federal, é de suma importância e tem trazido bons resultados para o nosso Estado. Nesse domingo, recebemos mais um pouco da esperança de dias melhores. Sabemos que as 13 mil doses, ainda são poucas, mas precisamos entender que os laboratórios não conseguem produzir em grande quantidade para mandar tudo de uma vez. Logo novas remessas chegarão e toda a nossa população será vacinada”, disse o Secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo. O vice-governador, José Jodan, destacou que as vacinas são um alento para a população que almeja o fim da pandemia. “A imunização dos nossos profissionais da saúde é o primeiro passo para um futuro próspero”, finalizou.