Radialista é assassinado no momento em que padre diz ao vivo: “Devemos estar preparados para a Morte

Suspeito disse que cometeu o crime pois era ameaçado pela vítima. Em caderno, adolescente teria escrito que pretendia matar o pai.

Um adolescente de 15 anos é suspeito de ter matado o próprio pai, um homem de 68 anos, com golpes de martelo na cabeça. A polícia encontrou um caderno em que o menor dizia que o pai seria sua primeira vítima. O caso aconteceu na tarde deste sábado (23) em Ji-Paraná (RO).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por uma mulher de 68 anos que é tutora do adolescente. Ela contou que no dia anterior o pai do menino tinha ido até a casa dela e pedido que o rapaz fosse dormir na casa dele. No dia seguinte o menino voltou contando que o pai não iria não ameaçar ele e nem a irmã.

O menor contou aos policiais que acordou decidido a matar o pai e que quando o idoso voltou do trabalho, o rapaz o esperava com um martelo em mãos e um facão embaixo da perna. O suspeito desferiu golpes de martelo na cabeça do homem, o deixou desacordado e foi se limpar do sangue em seguida.

Depois do crime, o adolescente foi até a casa de um dos netos da sua tutora e pediu para levá-la até a casa dela. No local, ele contou sobre o acontecido e a mulher acionou a polícia.