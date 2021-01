Operador morre após árvore cair em cima de trator na zona rural de Guajará

Um grave acidente de trânsito ocorreu na tarde deste sábado (23), na linha P70, zona rural de Alto Alegre dos Parecis/RO.

Segundo informações o condutor do do veículo Fiat Palio trafegava pela referida linha juntamente com sua filha, neste momento condutor da motocicleta Honda Bros que seguia sentido oposto acabou vindo de frente com o carro e colidindo violentamente.

O impacto foi frontalmente e o condutor da moto veio a óbito no local, a vítima foi identificada como Omar Rodrigues Rocha, após o acidente a PM foi acionada e compareceu ao local, a Perícia de São Miguel do Guaporé foi acionada e prestou os trabalhos periciais.

O motivo da colisão é desconhecida, após o acidente o condutor do carro aguardou no local e prestou todas as informações.

