Governo investe em estrutura para receber pacientes com Covid-19 e desafogar UTIs em Rondônia

Desde os primeiros meses de pandemia do coronavírus em Rondônia, ainda em 2020, o Governo do Estado criou medidas com intuito de frear o avanço de casos de contágio da Covid-19 e, consequentemente, evitar um possível agravo na Saúde. Uma das primeiras iniciativas foi garantir um reforço na criação de estruturas hospitalares na luta para salvar vidas.

No ano passado, quando alguns estados estavam à beira de um colapso na Saúde, o Governo de Rondônia uniu esforços para reorganizar a assistência hospitalar, sendo que o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e a Unidade de Assistência Médica Intensiva 24 horas (AMI 24h) ficaram disponíveis exclusivamente para internações hospitalares da Covid-19.

O Governo do Estado organizou alas específicas para esses atendimentos, além de ter preparado o Centro de Reabilitação de Rondônia (Cero), na zona Leste de Porto Velho, para receber pacientes que necessitam de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Para atender a população, o Governo direcionou as atenções para equipar o Cero, com objetivo de receber os pacientes e, consequentemente, desafogar os demais hospitais que já estavam atuando no enfrentamento à Covid-19. Para garantir seu funcionamento, o Estado investiu em estrutura adequada com bombas de infusão, respirador, ambulância e o principal: equipe de Saúde para atender de imediato os pacientes.

Antes, o Cero era um Centro de Reabilitação, não um hospital, e por isso houve a necessidade de se fazer adequações, com a ajuda de empresários que ajudaram com as reformas e o Estado participou com o espaço físico e os leitos.

O secretário de Estado da Saúde (Sesau), Fernando Máximo, sempre tem pontuado a preocupação do Governo estadual, sendo um diferencial em relação a outros estados, e que não trata-se de estruturas de lonas, provisórias, mas de alvenarias, permanentes que maximizam a rede estadual de Saúde, o que demonstra responsabilidade com a aplicação do recurso público.

O Governo de Rondônia tem feito tudo o que é necessário para honrar o compromisso com a população, inclusive com a escolha de unidades hospitalares amplas e adequadas, bem localizadas, sendo reestruturadas, conforme as normas de biossegurança, abastecidas com material hospitalar e medicamentos. Além do atual momento que a força-tarefa do Estado disponibilizou mais 21 leitos de UTIs, sendo 11 no Hospital de Campanha de Rondônia e 10 no Cero, para reforçar o atendimento de pessoas com a Covid-19.

Por: Secom Gov – RO