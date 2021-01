Saiba afinal, faz mal comer ovos todos os dias? Descubra aqui no site

Em um pronunciamento na noite deste sábado, o governador Marcos Rocha anunciou que acertou com o Governo Federal a transferência de pacientes com Covid-19, que estão na la de espera, para outros estados. Rocha disse que tomou a decisão de pedir ajuda após o colapso na saúde estadual, que está sem leitos clínicos e para UTI.

O governador armou que manteve contato com as autoridades federais, entre eles o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello que atendeu o pedido para transferência de pacientes para hospitais federais. Ainda de acordo com Marcos Rocha, ele também conversou com o comandante militar da Amazônia, Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, que garantiu as aeronaves para o transporte dos doentes.

Antes do anúncio da transferência de pacientes, o governante destacou ações de seu Governo no combate à doença, como aquisição de um hospital de campanha e compra antecipada de insumos, mas mesmo assim a nova onda do Coronavírus deixou o Estado em uma situação delicada. Disse ainda que por uma questão de humanidade, Rondônia não pode deixar de atender pacientes de outros estados, principalmente do Amazonas.

O governador armou que certamente a nova cepa do Coronavírus encontrada no Amazonas, chegou a Rondônia, o que aumentou a transmissibilidade da doença. Ele pediu apoio dos rondonienses para que quem em casa.

Fonte: Rondoniagora