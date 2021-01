Porto Velho tem 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados

Unidades de Saúde de Porto Velho atingiu 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva para pacientes com o Coronavírus

100% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19 nas unidades públicas de saúde de Porto Velho estão com a lotação máxima, nesta sexta-feira (22), com 136 pessoas internadas. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), ainda há leitos clínicos disponíveis, mas a ocupação está próxima dos 80%.

A capital rondoniense vem apresentando um aumento no número de casos de Covid-19 neste início de ano, e consequentemente de internações. Até a última quinta-feira (21) a cidade tinha 46.724 casos diagnosticados da doença, sendo 9.107 ativos, e 1.012 mortes.

Leitos de UTI utilizados em cada unidade de saúde:

Assistência Médica Intensiva – AMI – 35

Samar – 33

Hospital de Campanha – 27

Hospital de Campanha Zona Leste – 18

Cemetron – 18

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HB – 5

Porto Velho é polo de atendimento da Covid-19 para pacientes de 18 municípios da região norte do estado e de algumas cidades do sul do Amazonas.

De toda a macrorregião, apenas Ariquemes ainda tem leitos de UTI disponíveis, com cinco vagas no Centro de Afecções Respiratórias.

Fonte: Diario da Amazonia