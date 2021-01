Parecis inicia vacinação: 40 Profissionais da saúde receberam a 1ª dose da vacina no município

40 Profissionais da saúde receberam a 1ª dose da vacina no município



O Prefeito Municipal de Parecis, Marcondes de Carvalho, por intermédio do Fundo Municipal de

Saúde (Fms), iniciou na tarde desta quinta-feira (21), a Campanha de Vacinação contra a Covid19. Os profissionais da saúde que trabalham no HPP foram os primeiros a receberem a 1ª dose

da vacina. A primeira a ser vacinada, foi à técnica de enfermagem Ivone de Paula, de (54) anos.

“É uma grande honra servir de exemplo para que todos os profissionais se vacinem”, disse.

Atualmente, três médicos estão atendendo no município, enfermeiros, técnicos de

enfermagem, técnicos de laboratório, colaboradores e outros que auxiliam, e muito, na

produção diária, na manutenção e no atendimento aos moradores que procuram a unidade com

suspeita de Coronavírus (Covid-19), desde o início da pandemia.

Ao longo da semana, outros profissionais que trabalham no Hospital Municipal serão vacinados

com a 1ª dose. A segunda dose será administrada em 14 dias. O Secretário de Saúde Sérgio Leão

de Araújo, ladeado pela enfermeira chefe Ellen Souza, disse que inicialmente, o município

recebeu apenas 80 doses do imunizante e a proposta é que assim que forem encaminhadas

novas doses da vacina, seja ampliado o número de pessoas vacinadas de acordo com o que

preconiza o Ministério da Saúde.

Fonte. TENANDES NUNES MORAIS