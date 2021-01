Homem é encontrado morto com mãos amarradas e corte na barriga, na região de Nova Brasilândia

Em nota divulgada nesta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que nenhuma rodovia federal no Estado de Rondônia está ou será fechada, mesmo com a edição do decreto 25.728, do Governo, que impõe uma série de restrições para trânsito a partir de quarta-feira. Confira a manifestação da PRF:

As rodovias federais constituem o principal meio de circulação de mercadorias e pessoas em nosso estado. Os produtos essenciais à subsistência, vindos dos grandes centros, precisam passar pelas BRs. Nossa produção agropecuária, nacionalmente conhecida pela excelência, é escoada por meio das rodovias federais. É através das BRs que profissionais das áreas de saúde, segurança pública e diversos outros serviços fundamentais à população circulam de suas residências para os locais de trabalho.

O Decreto 25.728 (15 jan 2021) impõe restrições nas áreas de responsabilidade do governo estadual e das prefeituras municipais, assim, dúvidas sobre as regras de circulação nessas localidades, bem como outros pontos a serem esclarecidos sobre o referido documento legal, devem ser encaminhadas às autoridades diretamente envolvidas.

A Polícia Rodoviária Federal mantém o compromisso, previsto na Constituição Federal de 1988, de garantir a fluidez do trânsito e a segurança viária a todas e todos que necessitarem utilizar as BRs, seja no estado de Rondônia ou em qualquer outro local no território nacional.

FONTE:PRF