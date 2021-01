Estudo inédito indica benefícios do própolis no tratamento da Covid-19

Os hospitais devem agendar o pedido do oxigênio através do número (69) 98122-0008 e fazer o transporte da substância em cilindros

O Hospital de Amor da Amazônia, localizado na BR-364, em Porto Velho (RO) anunciou nesta quinta-feira (21), que irá disponibilizar a usina de oxigênio da instituição para abastecer as unidades médicas de Rondônia, que necessitam da substância.

Os hospitais devem agendar o pedido do oxigênio através do número (69) 98122-0008 e fazer o transporte da substância em cilindros.

De acordo com a direção do hospital, a decisão visa ajudar as unidades médicas devido ao momento precário vivido pela saúde pública, em razão do aumento no número de casos de covid-19.

Ainda segundo a nota do hospital, a usina produz até 60 m³ de oxigênio por hora.

Confira a nota do hospital:

O Hospital de Amor Amazônia em nome do seu presidente Henrique Duarte Prata, informa que irá disponibilizar o excedente da produção de sua usina de oxigênio Modelo DOCS 500, cuja capacidade é de 60 metros cúbicos por hora, para abastecimentos de cilindros de oxigénio para as unidades de saúde pública do estado de Rondônia que necessitarem desse suporte, para tanto, faz se necessáno agendamento prévio através do contato (69) 98122-0008, ressaltamos que cada unidade de saúde pública deverá dispor de cilindro de oxigênio para o envase, ficando o transporte de responsabilidade da unidade solicitante. A iniciativa da instituição visa aux¡liar a população do estado de Rondônia durante este dificil momento de enfrentamento vivido na luta contra a COVID-19.