Energisa oferece parcelamento de contas para beneficiários da Tarifa Social

Valores podem ser divididos em até 12 vezes no cartão de crédito Débitos pagos à vista recebem desconto de juros e multa

A Energisa está oferendo condições especiais de pagamento para os clientes cadastrados na Tarifa Social. É possível parcelar os débitos em até 12 vezes no cartão de crédito sem sair de casa, pelos canais digitais da empresa, como a Gisa (Whatsapp) e o app Energisa On. Para pagamentos à vista, há a isenção de juros e encargos. Outro meio para o pagamento é o cartão do auxílio emergencial do Governo Federal. Caso o cliente não tenha cartão de crédito, é possível também fazer o parcelamento direto na fatura de energia, com número de prestações a ser negociada. A equipe de atendimento da Energisa irá buscar a melhor condição para que ele pague suas contas de maneira que fique confortável com as condições propostas. “Estamos orientando nossos clientes cadastrados na Tarifa Social que negociem suas contas. Nosso maior objetivo é encontrar maneiras de o cliente pagar essa dívida para ter energia elétrica presente em seu dia a dia. A Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes e buscar um acordo bom para os dois lados”, explica o gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia, Fernando Tupan.

Negociações sem sair de casa

Para negociar pela Gisa, assistente virtual disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa. Se preferir pelo site, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com.br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’. No APP Energisa On, só clicar no ícone Parcelamento.

SERVIÇO: