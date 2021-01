Veja o vídeo: Galinha destroça cobra filhote em luta impressionante confira aqui no site

Um tatuador sul-mato-grossense, de 41 anos, decidiu colocar um par de presas para completar o visual cheio de modificações corporais. Ao jornal britânico Daily Mail, o brasileiro, que se autodenomina “Orc”, contou que tem 80% do corpo coberto por tatuagens.

Ele também tem oito piercings subdermal (que simulam chifres sob a pele), a língua dividida e os globos oculares tatuados. Agora, gastou cerca de R$ 2,9 mil reais para as presas gigantes.

Morador de Iguatemi (MS), Orc disse que fez sua primeira tatuagem com 15 anos e a primeira modificação aos 35. Apesar de parecido com o personagem Orc, dos Senhor dos Anéis, e com os míticos Orcs da série de jogos Warcraft, o tatuador afirma que está apenas tentando ser ele mesmo.

“Essas são apenas minhas ideias, minhas inspirações que vêm do coração”, contou ao Daily Mail. O artista disse ainda que em seu círculo próximo não costuma receber muitos elogios. “Minha mãe não gosta, meu pai tolera e meus amigos acham estranho”, afirmou.

No entanto, ele diz receber comentários positivos de outras pessoas sobre sua aparência única. “Eles me dizem coisas boas que me motivam a continuar. Pessoas más existem em toda parte e estão sempre por perto, mas elas não me abalam”, relatou. E completou: “Viva, seja feliz, viaje, ame. Faça o que você quiser. A vida passa rápido e a morte é certa”.

