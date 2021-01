Prefeitura de Alta Floresta divulga decreto com novas restrições para combater o covid-19

A Secretaria Municipal de Infraestrutura realiza nesta semana uma série de reparos emergenciais em pontos críticos de linhas vicinais de Alta Floresta D’Oeste.

Ainda no período de transição de governo foi adotado procedimento de verificação das máquinas e equipamentos em situação crítica, e já na gestão, foram iniciados os respectivos serviços de manutenção e reparo das mesmas com o objetivo de colocar o mais breve possível os equipamentos em condições de uso.

Trechos críticos nas Linhas 144 e 148 receberam manutenção emergencial em pontes e bueiros, já na primeira semana do ano, devido às fortes chuvas da nossa região, bem como outros pontos danificados pela força das águas.

Desde a última terça-feira, 12, a Linha 60 recebe serviço de encascalhamento de pontos críticos. Segundo o secretário de obras Ossualdo Júnior, todos os trabalhos que estão sendo realizados neste período, são emergenciais, e tem como objetivo garantir a passagem das pessoas pela malha viária. “Estamos trabalhando principalmente na recuperação de nosso maquinário, para podermos ter mais frentes de trabalho atuando onde for necessário” – declara.

Na mesma região a linha 126 também foi encascalhada em diversos pontos, com o objetivo de garantir que os atoleiros formados com as fortes chuvas e trechos mais afetados, não se tornem intrafegáveis.

Atendimento Emergencial

A Secretaria Municipal de Obras, conta com o apoio da população para que comunique os trechos mais críticos, para que a equipe da pasta possa atender as demandas com o menor tempo possível, e dentro das condições de alocação das frentes de trabalho.

É importante que sejam comunicados trechos com atoleiros, pontes e bueiros quebrados, e outras situações que possam impedir o tráfego, além da compreensão da população quanto a logística dos trabalhos.

Fonte: Decom