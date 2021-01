Legislativo de Alta Floresta participativo nas ações de combate a Covid-19

No início da tarde desta terça-feira (19) lideranças do município de Alta Floresta D’Oeste se reuniram com o Comitê Municipal de Enfrentamento a Covid-19 para tratar da elaboração de um decreto e de ações que visam diminuir a quantidade de casos da doença na cidade.

A reunião contou com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Indiomarcio Pedroso (PTB), que faz parte do comitê. Durante entrevista a uma emissora local, o chefe do legislativo falou da preocupação dos poderes e da sociedade com o avanço da Covid-19.

De acordo com o parlamentar, o comitê municipal ainda conta com a participação do vereador William Ribeiro (MDB), o que torna o Legislativo de Alta Floresta ainda mais participativo nas ações.

Nos últimos dias Alta Floresta vem apresentando muitos casos confirmados da doença.

No boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira, dia 18, foram 56 casos. Nesta terça-feira, foram 34. “A Câmara de Vereadores se colocou à disposição da administração municipal e do comitê, para encontrarmos, juntos, uma solução para diminuir os casos de Covid-19 em Alta Floresta”, disse.

Fonte: Da Assessoria para o Florestanoticias.com