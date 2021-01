Veja aqui no site a quantidade de vacinas enviada para cada município de Rondônia

Por ser a maior cidade do Estado, Porto Velho receberá 18.720 doses da vacina Coronavac. No outro extremo, os municípios de Rio Crespo, Primavera e Vale do Anari terão apenas 40 doses. O cronograma de distribuição por região foi obtido pelo RONDONIAGORA com os detalhes dos grupos prioritários na primeira fase: profissionais de saúde, indígenas e pessoas com mais de 75 anos que estejam internados.

As mais de 49 mil doses da vacina chegaram na manhã desta terça-feira (19) na Capital de Rondônia e seguiram para a central de frio na cidade, de onde serão transportadas para outros 5 centros regionais nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Vilhena. Porto Velho será responsável por encaminhar as doses dos municípios da região, que são Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Candeias e Itapuã do Oeste.

Confira a seguir:

