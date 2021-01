Coren-RO apoia a prioridade da vacina contra coronavírus a profissionais da Enfermagem de Ro

Nesta primeira etapa, 18 mil doses foram destinadas aos profissionais da capital

Em apoio irrestrito à campanha de vacinação contra o coronavírus para profissionais da Enfermagem em todo o estado, o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO) acompanhou na manhã desta terça-feira (19) a entrega e início das vacinas na capital rondoniense, Porto Velho. Somente para os profissionais que atuam na linha de frente no atendimento a pacientes com Covid-19, foram destinadas nesta primeira etapa 18 mil doses para o município.

Os conselheiros Celso Rogério Araújo e Francineide Virgolino (presidente interina do Coren-RO) estavam presentes na solenidade na sede do Serviço de Atendimento Municipal de Urgência (Samu), onde os profissionais receberam a primeira dose da vacina. A auxiliar de Enfermagem Fátima Leitão de Souza, 54 anos de idade e há 33 anos servidora pública, foi a primeira a receber a imunização. Há 8 anos a profissional atua na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul.

Somente no Samu, 40 pessoas foram vacinadas nesta terça. As equipes de vacinação da Semusa farão o trabalho itinerante, passando por todas as unidades vacinando a todos os profissionais da linha de frente.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), após o primeiro grupo ser imunizado, a administração pública vai aguardar a chegada de uma nova remessa para finalizar a campanha entre os servidores e começar com os idosos a partir de 75 anos de idade. A imunização será dividida em etapas, até o atingir o público mais novo.

O Coren-RO reafirma o compromisso em apoiar a todas as demandas relacionadas à Enfermagem de Rondônia e preconizar a saúde e segurança de seus profissionais.

Fonte: Ascom Coren-RO