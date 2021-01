A vacina chegou, e com ela o início de novos tempos, afirma Confúcio Moura

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), segue firme executando os serviços de manutenção e recuperação da rodovia 010, que interliga Rolim de Moura à Migrantinópolis. Nessa quinta-feira, (14), em parceria com a prefeitura de Novo Horizonte d’Oeste, foram iniciados os trabalhos de limpeza da rodovia que consistem na remoção da vegetação às margens da rodovia e limpeza de sarjetas.

“A limpeza das margens visa maior segurança aos motoristas, motociclistas e ciclistas que utilizam a rodovia 010. Essa é uma determinação do governador, Coronel Marcos Rocha, para que além do serviço de recuperação da pavimentação asfáltica nas rodovias, recebam também a limpeza lateral com a remoção de vegetação, galhos e lixos que estão as margens, proporcionando segurança e visibilidade aos usuários da via”, enfatizou o diretor-geral do DER, Elias Rezende

Para o vice-governador, José Jodan, os trabalhos são possíveis graças ao empenho de cada servidor do DER e a parceria com as prefeituras municipais. “Quero parabenizar os nossos servidores e também agradecer o Prefeito de Novo Horizonte, Cleiton Cheregato, que cedeu um servidor (patroleiro), para ajudar na limpeza das margens da RO-010. São essas parcerias que fortalecem a união entre o Estado e município. Eu, e o governador Coronel Marcos Rocha, estamos alinhados com os prefeitos para trabalharmos em prol da população rondoniense”, ponderou o vice-governador.

Sebastião Cardoso, gerente da 4ª Usina de Asfalto do DER em Rolim de Moura, enfatizou que nessa primeira etapa, a limpeza das margens da RO-010 segue até o distrito de Migrantinópolis e logo após segue até o município de Nova Brasilândia d’Oeste, dando sequência pela RO-481 chegando até São Miguel do Guaporé. “A equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER está firme nos trabalhos de recuperação e manutenção. Uma equipe realiza os trabalhos de uma nova capa asfáltica e outra equipe realiza os trabalhos de fresagem, remendos superficiais e profundos em buracos “panelas” da RO-010. Agora em parceria com a prefeitura de Novo Horizonte estamos fazendo a limpeza lateral das margens deixando a rodovia com visual mais bonita e segura para todos”, disse