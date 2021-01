Vilhena registra três mortes e 86 novos casos de covid-19 nesta segunda-feira, 18

A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 82,2% (sendo 100% na UTI e 68% nas Enfermarias).

Vilhena registrou três novos óbitos de vilhenenses com covid-19, 86 novos confirmados com covid-19, 43 recuperados e 51 novos suspeitos. Dessa forma, Vilhena registra até às 16h desta segunda-feira, 18 de janeiro: 6.146 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 92 óbitos de vilhenenses e 16 óbitos de moradores de fora. Há atualmente no município 1.022 casos ativos de moradores de Vilhena, 145 casos suspeitos, bem como 5.032 já recuperados e 16 transferidos.

Os três óbitos de hoje são de moradores de Vilhena, dois do sexo masculino com 49 e 88 anos, moradores do Criso Rei e 5° BEC, bem como um do sexo feminino com 63 anos, moradora do Jardim Social.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,49%. No Estado a taxa ficou em 1,85%, no Brasil em 2,48%, na América do Sul em 2,69% e no mundo em 2,14%.

Há 37 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 36 de Vilhena e um de Cabixi. Destes, 20* estão na UTI, sendo nove intubados (seis do sexo masculino com 62, 63, 65, 66, 80 e 84 anos e três do sexo feminino com 40, 54 e 72 anos) e 11 na UTI apenas com ventilação não-invasiva (cinco do sexo feminino com 59, 69, 67, 72 e 86 anos e seis do sexo masculino com 57, 60, 66, 80, 82 e 89 anos). Nas Enfermarias há 17 pacientes: nove do sexo feminino com 45, 58, 58, 59, 60, 63, 68, 71 e 72 anos e oito do sexo masculino com 26, 38, 43, 49, 72, 72, 74 e 88 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 82,2% (sendo 100% na UTI e 68% nas Enfermarias).

*Observação: Nos dias 13, 15, 16 e 18, cinco novos leitos de UTI foram instalados de maneira emergencial para atender à demanda crescente, elevando o total de leitos de UTI disponíveis de 15 para 19 de maneira temporária.

O Estado registrou até hoje 110,3 mil casos confirmados e 2.031 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 8,511 milhões, com 210,2 mil mortes. No mundo são 95,9 milhões de casos confirmados e 2,048 milhões de mortes.

ATENDIMENTO – Pessoas que tenham sintomas ou se considerem suspeitas de ter covid-19 devem procurar o Ambulatório Covid-19, anexo ao CEV (Centro de Especialidades Vilhenense), na avenida Nadir Ereno Graebin, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana e feriados, das 7h às 19h.

DECRETO EM VIGOR – O decreto municipal foi suspenso nos trechos em que conflita com o decreto estadual publicado na noite de ontem. O decreto estadual pode ser lido na íntegra em: www.bit.ly/decreto25728compilado.

DENÚNCIAS – Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).

Fonte: Semcom/Vilhena