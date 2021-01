Vereadores protocolam ofícios no DER e reivindicam melhorias nos bueiros, na estrada da 160 e bueiro e na P50!

Nesta segunda feira dia 18 de janeiro de 2021 os vereadores estiveram no Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes no município de Rolim de Moura juntamente com vereador Jacy Oliveira, vereador Willian e vereadora Marilza, em reunião com o residente Eziquiel Marcos Cassol levando as necessidades e reivindicações dos munícipes de Alta Floresta.

Os Vereadores entregaram em mãos Ofícios requerendo a recuperação de um bueiro localizado no km 01 da rodovia RO – 135 (antiga p50) e o patrolamento e manutenção dos bueiros da Rodovia RO – 160 até o km 10.

Fonte: Florestanoticias.com