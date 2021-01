Alta Floresta Prefeito Gio Damo em caminhada nas ruas da cidade faz apelo a população, use mascara

Nesta manhã de sábado dia 16 de janeiro, o prefeito de Alta Floresta Giovan Damo fez um vídeo em sua rede social, uma caminhada com carro de som, Policia Militar pelas ruas da cidade fazendo um apelo à população para que se cuidem use máscara.

O Prefeito Giovan damo fala, faça o distanciamento social para que Alta Floresta não sofra e o comercio tenha que fechar.

De acordo com o decreto do Governo do estado de Rondonia,Alta Floresta se encontra na fase 3.

Fonte: Florestanoticias.com