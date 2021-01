Secretaria de Obras realiza serviços emergenciais na zona rural de Alta Floresta D’Oeste

Mesmo com a instabilidade do tempo, devido ao período do inverno amazônico, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER) e intermédio da equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER em Rolim de Moura, avança nos serviços de manutenção e recuperação da rodovia 010, no trecho entre o município de Rolim de Moura até Migrantinópolis, distrito de Novo Horizonte D’Oeste.

A rodovia estava deteriorada, com diversos buracos “panelas”, causando transtorno e prejuízo aos motoristas que utilizam a rodovia no dia a dia. “Mesmo com o tempo instável devido ao período chuvoso, os serviços são executados com intensidade e qualidade. Essa é uma determinação do governador, coronel Marcos Rocha para que a RO-010 seja 100% recuperada. Outra equipe segue realizando os remendos superficiais e profundos em buracos menores e realizando a limpeza das sarjetas para o escoamento das águas pluviais”, enfatizou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

O vice-governador, José Jodan, explica que a equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER, concluiu o primeiro trecho, do trevo da linha 180 até as proximidades de um restaurante, onde foram removidos aproximadamente 1.200 metros do asfalto velho, e aplicado uma nova capa asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). “Agora a equipe segue avançando pela RO-010, removendo o asfalto velho e aplicando uma nova capa asfáltica. Os trabalhos seguirão até Migrantinópolis”, disse.