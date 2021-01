Presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D´Oeste Ro visita moradores

O presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, Indiomárcio Pedroso (PTB), juntamente com os demais vereadores, William Ribeiro (MDB), Marilza da Revil Móveis (PP) e Jacy Oliveira (DEM), visitaram os distritos de Izidolândia e Filadélfia nesta quinta-feira (7). Os parlamentares acompanharam o prefeito Giovan Damo (PODE), o vice-prefeito, Robson Ugolini, e o secretário municipal de Saúde, Moisés Santana.

Durante as visitas, os vereadores acompanharam as demandas de duas escolas em Izidolândia e uma escola em Filadélfia. Visitaram as unidades básicas de saúde dos distritos e conversaram com servidores municipais, para conhecer as necessidades de cada UBS.

Os vereadores aproveitaram para vistoriar as condições de vários trechos das estradas vicinais dos distritos. As situações, serão temas de cobranças e pedidos dos parlamentares, que buscam garantir estradas em condições de escoar a produção.

