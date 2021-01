Urgente: Alto Alegre Homem é encontrado morto próximo a motocicleta no morro do cansado

O suspeito foi identificado por “Valdeir Fernandes da Silva” o qual é apenado e cumpria pena em liberdade sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Na última segunda-feira (11), um Frentista foi alvo da ação de um criminoso, durante roubo à mão armada em um Posto de combustível, localizado no Bairro Centro, em Alta Floresta D´Oeste.

A vítima, que estava no seu local de trabalho foi surpreendida pelo bandido, que chegou em posse de uma faca e através de ameaças obrigou o Frentista a entregar o dinheiro que estava no caixa. Após subtrair o dinheiro, o criminoso fugiu do local.

Uma equipe de Policiais Penais de Alta Floresta após reconhecerem o suspeito através de um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do local, realizaram diligências obtiveram êxito em prender o suspeito, que foi identificado por Valdeir Fernandes da Silva de 27 anos em sua residência, Valdeir é apenado e estava em liberdade sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Na casa do suspeito foi encontrado a mesma calça que ele usava no momento do roubo, e também foi localizado escondido embaixo de um colchão uma parte do possível dinheiro roubado.

O pai do suspeito Valdeir Fernandes da Silva relatou aos Policiais Penais que estranhou o mesmo estar de posse de dinheiro pois ele não trabalha e não possui nenhuma renda.

Diante dos fatos o suspeito foi apresentado na Delegacia de Policia Civil pelos Policiais Penais em Alta Floresta para registro de ocorrência policial onde foi flagranteado, e posteriormente levado a Casa de Detenção.

O apenado Valdeir Fernandes da Silva cumpria pena em liberdade sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

Fonte: www.190online.com

Assista ao vídeo do momento do assalto: