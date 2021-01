Atualizada: Filha mata o pai com golpes de faca em Alta Floresta D´Oeste Ro

Um homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, no quilômetro 2, da Linha 47/5, na área rural da cidade de Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia. Uma mulher, de 32 anos, matou o próprio pai com um golpe de faca.

Mário Boroski, de 61 anos, sofreu um corte no pescoço. De acordo com a Polícia Militar, antes de morrer, a vítima ainda foi atingida por um capacete, também desferido pela mulher.

O crime ocorreu logo após a filha pedir ao pai para ligar sua motocicleta. O veículo estava em uma das residências que fica na propriedade rural.

À polícia, a mulher contou o que poderia ser um dos motivos do crime.

Foi a suspeita de cometer o homicídio que ligou para a polícia para comunicar o ocorrido.

Durante os trabalhos, os policiais militares encontraram cinco munições intactas na residência da vítima, sendo três cartuchos calibre 28 e duas balas calibre 32. Uma espingarda calibre 28 também foi apreendida.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado para uma funerária Alta Floresta. A mulher, suspeita de cometer o crime, foi apresentada ao delegado de plantão, ficando a disposição da justiça.

Fonte: Florestanotícias.com