Solicitação Para Obtenção de Outorga de Nilo Buss

A (o) VILSON GONÇALVES residente e domiciliado na Linha 160, km-04, lote 181-C2, GB 02, Setor Rio Branco, no Município de Alta Floresta D’Oeste-RO, com CPF nº 657.650.602-34, torna público que requereu a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, em 10/03/2020, a solicitação para Obtenção de Outorga para o uso de Recursos Hídricos para fins de: Irrigação lavoura de café clonal no seguinte local: Linha 160, km-04, lote 181-C2, GB 02, Setor Rio Branco.

VILSON GONÇALVES

Responsável pelo empreendimento e Proprietário

Alta Floresta D’Oeste – RO, 10 de março de 2020.