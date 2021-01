Situação da Rua Roraima, no Bairro Liberdade, gera reclamação por parte dos moradores

Uma moradora da cidade de Catuzinho, em Minas Gerais, tomou um susto ao encontrar uma jiboia de 3m em cima de sua cama. O caso ocorreu na manhã de sexta-feira (8).

O sargento Ivo Júnior contou como foi o atendimento no local. Ele disse que a mulher, que tem 58 anos e mora com um filho, foi tirar um lençol do tipo lona que é utilizado para proteger o colchão da cama, quando se deparou com o animal.

“Ela nos chamou imediatamente. Na região é comum ter cobras, mas não desse porte”, disse o sargento.

O militar dos Bombeiros acredita que o ambiente mais quente e protegido da chuva foram os fatores que atraíram a jiboia para cima da cama.

Para a captura, foram utilizados equipamentos de proteção e as técnicas específicas para esse tipo de ocorrência. O animal foi solto na natureza, longe das residências daquela região.

O militar lidou com o caso de forma bem leve. “Foi muito tranquilo, pois ela estava calma, não tentou se defender ou correr. Estava bem mansa. Foi só colocar na caixa de transporte e levar para o local de soltura”, contou o sargento Ivo Júnior.

Com informações do Uol.