Em Santa Luzia ladrões invadem loja de material de construção é furtam cofre dinheiro e vários objetos

Neste domingo dia 10 de janeiro de 2021, por volta das 22:30hs uma casa pegou fogo no bairro Princesa Izabel em Alta Floresta.

A redação do Floresta Notícias recebeu um comunicado que havia uma casa queimando no bairro Princesa Izabel, nossa equipe foi até o local e conversou com populares sobre o que havia acontecido, de acordo com as informações não havia ninguém na casa no momento do incêndio.

A brigada de incêndio do município já estava no local quando a nossa equipe chegou e o incêndio já estava apagado, a Policia Militar foi chamada e registrou a ocorrência e investiga as causas do incêndio.

Fonte: Florestanoticias.com