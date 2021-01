Avião para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford decola nesta quarta, garante Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o avião para buscar as duas milhões de doses da vacina contra a Covid-19 decola nesta quarta-feira (13) para a Índia. O imunizante é desenvolvido pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. As doses são do laboratório Serum.

No dia 2 de janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou um pedido feito pela Fiocruz para importação das duas milhões de doses da vacina.

Segundo Pazuello, as doses devem chegar no Brasil no dia 16 de janeiro. “É o tempo de viajar, apanhar e trazer, já está com documento de importação pronto […]. Então quando nós tivermos a posição da Anvisa, temos material distribuir e temos capacidade para vacinar no país todo”, disse.

A Fiocruz entregou na sexta-feira (8) o pedido de uso emergencial da vacina à Anvisa. Na terça (12), a agência disse que a reunião para definir a autorização emergencial das vacinas está prevista para domingo (17).

De acordo com o ministro, ainda em janeiro, a partir de liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o governo terá 8 milhões de doses para vacinar a população. Serão 6 milhões de doses do Butantan, produzida em parceria com o laboratório Sinovac, e essas 2 milhões de doses da vacina de Oxford importadas da Índia.

