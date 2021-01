Comitê de enfrentamento realiza ‘blitz’ orientativa visando combate à COVID-19

Profissionais da Vigilância sanitária e membro do Comitê, alertavam quanto ao aumento significativo dos números de casos e quanto a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes comerciais e áreas públicas.

“As pessoas ao serem abordadas foram muito atenciosas, e deram muita importância à ação que realizamos. Sabem do valor da utilização da máscara e do quanto ela ajuda a evitar que o vírus contamine mais e mais pessoas” – declarou o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Marcos Ibiapino.

Com o passar do tempo, e com as pessoas caindo no descuido e não respeitando o distanciamento que é necessário até que se tenha uma vacina, os casos aumentaram e com a escassez de vagas em UTI, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as atividades de prevenção, garantindo condições de atendimento aceitáveis e evitando um possível colapso.

Com a reclassificação dos municípios, Alta Floresta D’Oeste foi inserida agora na denominada Fase 3. Não há dúvidas de que medidas preventivas como essas têm surtido efeitos positivos e contam com o apoio, de todas as entidades que compõe o respectivo comitê: Associação Comercial, Igreja Católica, Igreja Luterana, Comunidade Indígena, Servidores Saúde, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Código de Posturas do Município, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária/Secretaria Municipal de Saúde.

Colaboraram na Ação:

Estiveram presentes e colaboraram na ação os servidores: Eliel de Oliveira, Omar Francelino da Silva, Manoel Rumão de Paula, Marcos Ibiapino e Walmir Étori.