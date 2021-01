Alta Floresta: Vereadores visitam região das linhas 45 e 42/5 para averiguar situação das estradas

Vereadores de Alta Floresta D’Oeste solicitaram, por meio de um ofício, “uma indenização temporária para os servidores que estão atuando no combate a pandemia do novo coronavírus”. O documento foi entregue ao prefeito, Giovan Damo, durante reunião realizada no gabinete da presidência da Casa de Leis, na manhã desta quarta-feira (6).

De acordo com o documento, as despesas para atender o pedido serão custeadas com recursos oriundos do Governo Federal, repassados ao município, destinados ao combate da Covid-19.

Os parlamentares se comprometeram em colocar o projeto, se enviado à Câmara, em “regime de urgência, tendo em vista necessidade da medida”.

Fonte: Da Assessoria para o Florestanoticias.com