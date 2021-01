Urgente: Mais uma loja de moveis e arrombada em Alta Floresta D´Oeste Ro (9)

Um roubo a mão armada foi registrado em uma lanchonete localizado na Avenida JK Centro de Nova Brasilândia na noite desta quinta-feira (07).

Segundo informações as vítimas estavam fechando o estabelecimento comercial para ir embora, quando chegou dois homens e foram em direção as vítimas, um deles sacou de uma arma de fogo tipo pistola e anunciou o assalto, neste momento o outro suspeito pegou uma faca que estava na gaveta e apontou para as vítimas exigindo dinheiro e objetos.

Os suspeitos subtraíram aparelhos celulares, uma quantia de 500 reais em espécie e uma motoneta Honda Pop 100 placa OHM 9331, após o roubo os suspeitos fugiram tomando rumo ignorado, a PM foi acionada e compareceu ao local, os policiais colheram as informações e passaram a realizar diligencias no intuito de localizar os suspeitos e recuperar a motoneta e os celulares, mas até o momento ainda não foram localizados.

Fonte: Rondonianews.com

Por Alex Tedeschi