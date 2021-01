Alta Floresta – Após denúncia anônima PM recupera Televisão furtada em loja, um suspeito foi detido

Segundo informações, o casal discutia com frequência

Uma mulher de 42 anos, foi assassinada na madrugada deste sábado (09), em São Francisco do Guaporé (RO). Roseneide Alvez Cirino, recebeu diversos golpes de faca e o principal suspeito é o marido dela.

O caso ocorreu por volta das 03h00, no km 03 da Linha 06. A Polícia Militar foi acionada sobre uma possível violência doméstica. No local, se deparam com o filho da vítima informando que acordou com barulhos e viu o padrasto agredindo sua mãe em cima da cama, onde aconteceu a tragédia.

Pela gravidade dos ferimentos, Roseneide não resistiu e morreu no local. Já o suspeito fugiu após o crime.

A víitma era funcionária do Banco do Brasil da agência em São Francisco.

Segundo informações, o casal discutia com frequência por ciúmes do acusado Willian Ferreira, de 36 anos, que ainda não foi localizado pela polícia. O suspeito ligou para a polícia, informado que teria cometido o homicídio e iria cometer suicídio.

O caso foi encaminhado a Polícia Civil, onde deverá tomar as devidas providências legais.

Fonte: Rota Comando/Jornal Correio do Vale