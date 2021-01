Governo de Rondônia reforça parceria com prefeituras para enfrentamento à pandemia

O Governo de Rondônia, por meio da Casa Civil se reuniu nesta quarta-feira (6), através de videoconferência, com prefeitos e representantes do Comitê Interinstitucional de Prevenção, Verificação e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, para reforçar a aplicação das medidas adotadas no Estado de enfrentamento ao coronavírus, e esclarecer aos prefeitos eleitos no último pleito a atual situação da pandemia em Rondônia, levando em consideração o aumento de casos da doença no Estado.

“Estamos em um estágio em que o comportamento psicológico social das pessoas está diferente da época em que a pandemia iniciou. Muitos estão com a sensação de normalidade ou seja, já convivemos tanto com o vírus e com as perdas que isto já está ficando comum”, desabafa o secretário-chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves.

“O que agrava a situação é que as pessoas agora perderam o medo, tiram a máscara, usam pouco álcool em gel e até dão beijinhos, então a onda está tão intensa quanto a primeira”, alertou Fernando Máximo, titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).