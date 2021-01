Fatura de energia passa para boleto bancário em Rondônia

Inscrições abertas para concurso público em 2021, com diversas vagas para o quadro permanente da Prefeitura, Câmara Legislativa e Nova-Previ de Nova Brasilândia D’Oeste – RO.

A banca escolhida para aplicar o certame será a empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA-ME, com supervisão dos membros da COMISSÃO ESPECIAL PARA SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL.

CARGOS PARA CONCURSO PÚBLICO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO

Com intuito de, selecionar candidatos para o provimento dos cargos e o preenchimento de vagas para cargos do nível fundamental, médio e superior.

Assim, cargos, vagas e salários podem ser conferido abaixo:

CARGOS PARA CONCURSO PÚBLICO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO

Com intuito de, selecionar candidatos para o provimento dos cargos e o preenchimento de vagas para cargos do nível fundamental, médio e superior.

Assim, cargos, vagas e salários podem ser conferido abaixo:

Cargo Escolaridade C H Remuneração Agente Administrativo Ensino Médio Completo e conhecimentos básicos em informática 40h R$1.500,00 Agentes de Endemias Ensino Médio Completo 40h R$ 885,73 Agente de saúde Ensino Médio Completo 40h R$ 885,73 Agente de Controle Interno Superior em Contabilidade, Administração, Direito, com inscrição no respectivo conselho de classe. 40h R$ 2.792,56 Agentes Fiscais Ensino Médio Completo e conhecimentos básicos em informática. 40h R$1.500,00 Analista de Sistema Superior Completo, na Área de Sistema de Informação 40h R$ 2.792,56 Aux. Serv. Diversos Ensino Fundamental Completo 40h R$833,33 Contador Superior em contabilidade com registro no conselho de classe. 40 h R$ 2.792,56 Eletricista Automotor Ensino Médio Completo, com curso de Eletricista reconhecido. 40h R$ 1.405,05 Enfermeiro Superior em enfermagem com registro no conselho de classe. 40h R$2.792,56 Engenheiro Civil Superior em engenharia civil com registro no conselho de classe . 40h R$ 2.792,56 Fisioterapeuta Superior em fisioterapia com registro no conselho de classe R$ 2.792,56 Interprete de Libras Nível de Médio completo + cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou; ou cursos de extensão universitária; ou cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação. 30h R$ 2.269,02 Mecânico Ensino Fundamental Completo. 40h R$1.405,05 Médico Clínico Geral Superior em medicina, com registro no conselho de classe. R$ 8.572,18 Médico veterinário Superior em Veterinária, com registro no respectivo conselho de classe. 40h R$ 2.792,56 – Nutricionista Superior em nutrição com registro no conselho de classe. 40h R$2.792,56 Odontólogo Superior em odontologia com registro no conselho de classe. 40h R$2.792,56 Operador de Máquinas Ensino Fundamental Completo e carteira de habilitação na categoria “D” ou superior, devendo saber manusear no mínimo três das seguintes máquinas: Motoniveladora, Pá Carregadeira, Retroescavadeira, Trator de Pneu, Trator de Esteira. 01. 40h R$1.183,63

Orientador Educacional Nível de Ensino Superior Completo em pedagogia com especialização em orientação escolar. 40h R$2.495,93 Professor de Ciências Biológicas Superior em Biologia, com inscrição no Respectivo Conselho de Classe. 40h R$2.495,93 Professor de história Superior em História. 40h R$2.495,93 Professor de Língua Portuguesa Superior em letras. 40h h R$2.495,93 Professor de Matemática Superior em Matemática. 40h R$2.495,93 Professor Educação Física Superior em educação física 40h R$2.495,93 Professor Inglês Superior em língua Inglesa. 40h R$2.495,93 Professor Pedagogo Superior em pedagogia 30h R$ 1.871,94 Professor Pedagogo Superior em pedagogia. 40h R$ 2.495,93 Psicólogo Superior em Psicologia com registro no respectivo conselho de classe. 40h R$2.792,56 Psicopedagogo Superior em Pedagogia ou Psicologia, com especialização em Psicopedagogia. 40h R$2.792,56 Téc. Educ. Cuidador Ensino Médio completo. 40 h R$2.792,56 Técnico de segurança no Trabalho Técnico/Tecnólogo de segurança do trabalho, devendo estar inscrito no registro da classe. 40h R$2.792,56 Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem + Registro no COREN 40h 1.312,92 Técnico em Radiologia Técnico/Tecnólogo em radiologia, devendo estar inscrito no registro da classe. 24h 1.312,92 Vigia Ensino Fundamental Completo 40h 833,33 Agente de Controle Interno Superior em Contabilidade, Administração, Direito, com inscrição no respectivo conselho de classe. 20h R$1.396,28 Contador Superior Completo: na área de Ciências Contábeis, devendoportar o CRC. 20h 1.396,28 Agente de Controle Interno Superior em Contabilidade, Administração, Direito, com inscrição no respectivo conselho de classe. 20h R$1.396,28 Contador Superior com registro no conselho de classe. 20h 1.396,28

INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO 2021

Ao passo que, as inscrições já se encontram abertas até às 23 horas e 59 minutos (horário oficial de Rondônia) do dia 29 de janeiro de 2020, através do endereço eletrônico www.metodoesolucoes.com.br.

A fim de que, os interessados somente poderão realizar as inscrições pela internet preenchendo corretamente o formulário eletrônico de inscrição online.

Como também, os candidatos podem realizar o pagamento da inscrição até o dia 01 de fevereiro de 2021.

Do mesmo modo, o valor da taxa de inscrição será da seguinte forma:

Cargos de Nível Superior R$120,00 Cargos de Nível Médio ou Técnico R$ 100,00 Cargo de Nível Fundamental R$ 80,00 VALOR DA INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO DE

Em contrapartida, as inscrições realizadas via internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento no valor da inscrição.

Conquanto, o pagamento das inscrições para ter validade será até o dia 01 de fevereiro de 2021.

IDEP-RO ABRE INSCRIÇÕES PARA DIVERSAS VAGAS COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 4,2 MIL

TAXA DE ISENÇÃO

Lembrando, que os candidatos devem solicitar isenção de taxas durante o período de 04 até 05 de janeiro de 2021.

Em outras palavras, terão direito à isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encontrarem desempregados ou que perceberem até um salário mínimo, os inscritos no Cadastro Único- CadÚnico – para famílias de baixa renda, que serve de base para os programas sociais do Governo Federal, até a data de publicação do Edital de abertura do certame, ou ainda que for doador regular de sangue ou medula ossea, poderão usufruir o benefício da isenção de pagamento da taxa de inscrição, sendo permitido apenas 01 pedido de isenção por candidato, entre outros.

TCE – RO ABRE VAGA PARA NÍVEL SUPERIOR COM SALÁRIO DE R$ 6,8 MIL

PROVAS

Assim sendo, o Concurso Público de Nova Brasilândia D’Oeste – RO, será de provas objetivas, de títulos e práticas.

A duração da prova objetiva será de até 04h, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.

O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 minutos, munido de um dos seguintes documentos originais:

Cédula de identidade- RG; ou Conselho de Classe;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Certificado Militar;

Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei Federal nº 9.5031997 (com foto);

Passaporte.

Os documentos citados somente serão aceitos, se neles houver a foto do candidato.

Dessa maneira, as etapas para o cargo de: Auxiliar de Serviços Diversos, Intérprete de Libras, Téc. Educ. Cuidador, Técnico de segurança no Trabalho, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia e Vigia.

Será em etapa única de Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

Por outro lado, para os cargos de Agente Administrativo, Agentes Fiscais, Eletricista Automotor, Mecânico e Operador de Máquinas.

A primeira Etapa da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

Na segunda Etapa, será de Prova Prática de caráter eliminatório e classificatório.

Sendo assim, para todos os cargos de Nível Superior, Primeira Etapa, Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

Já a segunda parte, Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

A homologação do concurso público de Nova Brasilândia D’Oeste – RO, está previsto para ser divulgado no dia 08 de abril de 2021.

Fonte: concursosrondonia.com