Escolas da região Central de Rondônia estão preparadas para o retorno do ano letivo de 2021

Nesta quinta-feira dia 10/12/2020, saiu o resultado do 2º Simulado Estadual em Preparação para o ENEM. Todas as escolas sob a jurisdição da Coordenadoria Regional de Educação de Alta Floresta D`Oeste, que atende aos municípios de Alta Floresta D`Oeste e Alto Alegre dos Parecis melhoraram consideravelmente suas pontuações em nível Estadual. O Ranking de pontuação deu-se em três modalidades: CREs, Escolas e Alunos.

Dentre a pontuação das CREs, a CRE de Alta Floresta D`Oeste que ficou em terceiro lugar no 1º simulado, conquistou a segunda colocação no 2º simulado; No Ranking Escolas: A EEEMTI Juscelino Kubitschek de Oliveira que estava na segunda colocação no 1º Simulado, conquistou o primeiro lugar no 2º Simulado;

O Ranking alunos: Pedro Royer aluno do Ensino Médio com Mediação Tecnológica da EEEFM Euridice Lopes Pedroso que ficou em terceiro lugar no 1º Simulado, manteve sua colocação no Segundo Simulado, também entre as dez maiores notas do Estado temos o aluno da EEEMTI Juscelino Kubitschek de Oliveira Gustavo Rocha em sétima colocação.

Entre as dez maiores notas da Redação temos dois alunos destaques também da EEEMTI Juscelino Kubitschek de Oliveira, Itálo dos Santos Rubinho nota 1000 e Lucélia Maria nota 960.

Agradecemos ao Governo do Estado de Rondônia e a Secretaria de Estado da Educação por incentivar e valorizar a educação de nosso Estado e parabenizamos a toda Equipe CRE/AFO, Gestores Escolares, Professores, Equipe técnica de apoio, Famílias e principalmente aos Alunos por tantas conquistas.