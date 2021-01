Presidente da Câmara de Santa Luzia realiza administração eficaz e devolve mais de 170 mil a prefeitura.

A Câmara Municipal de Santa Luzia D”Oeste Rondônia, na manha desta terça feira ,05 de Janeiro, através de seu presidente, vereador José Wilson dos Santos, fez a devolução R$ 178 mil do orçamento do legislativo para os cofres da prefeitura, o ex presidente da câmara e atual presidente realizou uma administração seria e eficaz e com isso conseguiu economizar de seu orçamento 178 mil na qual entregou nas mãos do prefeito Jurandir de Oliveira e vice prefeito Uesnei Cleiton Da Silva .

Segundo o presidente da Câmara Municipal, o repasse é fruto de um trabalho sério e responsável junto com os demais vereadores: “Para nós é motivo de muita alegria devolver esta quantia aos cofres públicos, este resultado foi um conjunto de muita economia em diversas áreas, mas vale lembrar que não deixamos de oferecer as boas condições que os vereadores precisam ter para trabalhar. A devolução do valor é fruto de um esforço de todos que compõem o Poder Legislativo, funcionários e vereadores”, esclareceu José Wilson.

José Wilson que foi presidente durante 4 anos no mandato passado foi reeleito como presidente da mesa pela terceira vez, isso mostra um trabalho sério e honesto realizado pelo vereador frente ao poder legislativo.

