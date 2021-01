Novo presidente do Coren-RO é empossado junto à nova diretoria em Porto Velho

Em eleição interna e decisão dos conselheiros do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO), foram empossados na manhã desta terça-feira (5) o presidente e demais membros da diretoria do órgão, com sede em Porto Velho.

Na presença de conselheiros de alguns estados federativos e da atual presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Nádia Mattos Ramalho – que assumiu a gestão nacional no último dia 1º, o novo presidente, Manoel Carlos Neri da Silva, assumiu por votação unânime o cargo para o triênio 2021-2023.

Compondo a nova gestão eleita no quadro I: Regis André Georg, Manoel Carlos Neri da Silva, Josué da Silva Sicsú, Mara da Silva Pereira Bastos. Empossados suplentes no mesmo quadro estão Taciana Alessandra Holtz, Tainá Gisele Hidalgo da Cruz, Edna dos Reis Barbosa e Francieli Carniel.

Como efetivos estão os conselheiros Celso Rogério de Araújo, Francineide Virgolino de Azevedo, Edna Maria dos Anjos Mota, e os suplentes Eliete Barbosa Sodré, Maria Luiza Machado Ramos, e Quele Vasconcelos Silva de Oliveira.

Além das palavras de apoio à gestão, parabenizando aos novos eleitos, o presidente recebeu ainda uma placa em homenagem à sua gestão anterior à frente do Cofen, entregue por representantes da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Conatenf) do Cofen, reconhecendo a Manoel Carlos a importante criação da representatividade aos profissionais da área.

Finalizando a 42ª Reunião Extraordinária do Coren-RO, o presidente agradeceu a confiança de todos os profissionais que o elegeram democraticamente e garantiu a continuidade do trabalho dedicado à Enfermagem. “O Coren-RO está entre os cinco menores conselhos em número de profissionais inscritos que compõem o nosso sistema, e eu sempre disse que é com a mesma alegria e empenho que presidi o Coren-RO pela primeira vez, entre os anos de 2000 e 2004 quando eu ainda era um jovem enfermeiro, que vou presidir nesta segunda oportunidade”, declarou.

Manoel Carlos acrescentou que os próximos três anos serão de luta para o avanço da categoria e mais dignidade de trabalho aos quase 18 mil profissionais de Enfermagem no estado. “Saio do Cofen, depois de 10 anos de gestão federal, sem nenhuma mácula, nada que possa manchar o nosso trabalho. Não tenho nenhuma condenação para ressarcimento de dinheiro público, nossas contas foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Trabalho de um grande time que fez o sucesso dessa nossa jornada”.

O presidente lembra que, nos últimos anos, o Coren-RO evoluiu muito. Com apoio do Cofen, enquanto gestor, Manoel deu aos regionais condições de estruturação, melhorias das sedes e aquisição de equipamentos e veículos para melhor desempenho das funções. “Sem essas parcerias, os regionais não teriam condições de evoluir. E assim nós acreditamos na continuidade de uma grande mudança que só trará ainda mais crescimento para a nossa classe profissional, com o reconhecimento merecido e necessário”.

Fonte: Ascom/Coren-RO