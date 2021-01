Gio e Robson definem equipe de trabalho com a nomeação de secretários

O Prefeito Gio Damo e o vice Robson Ugolini (ambos do PODE), tão logo eleitos pelas urnas iniciaram o trabalho de transição e estruturação da equipe de trabalho que fará parte da gestão municipal.

Após a posse no dia 31 de dezembro, realizada em sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, os novos chefes do executivo estiveram desde o primeiro dia acompanhando a realidade das secretarias. Na manhã do dia 1º, o Hospital Municipal recebeu ambos os gestores numa visita para acompanhar toda a estrutura funcional, e, também as instalações que passam por reforma.

Além do hospital municipal, as unidades básicas de saúde urbanas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Obras) e a sede da Prefeitura Municipal foram visitadas, e receberam atenção durante o final de semana e os feriados, garantindo o funcionamento contínuo e eficiente desde esse primeiro momento.

Apresentação da equipe de secretários municipais

Na tarde desta segunda-feira (4), Damo e Ugolini estiveram no Centro Multiuso da SEMTRAS, a apresentação da equipe de secretários que irá compor a estrutura administrativa. O momento foi oportuno para a integração dos respectivos secretários com alguns dos profissionais que também irão desempenhar papel fundamental nas mais diversas áreas da gestão.

“Agradecemos à cada um que aceitou o convite para fazer parte de nossa equipe. Temos liberdade e autonomia administrativa, sem conchavos, e vamos fazer um trabalho voltado à população de nosso município com a dedicação e os esforços de todos” – declarou o Prefeito Municipal.

Fazem parte da nova equipe: Cleber da Silva Assis – Secretário Municipal de Administração e Finanças; Glicério Bitencourt de Queiroz – Secretário Municipal de Educação; Ossualdo Goncalves Barbosa Junior – Secretário Municipal de Infraestrutura; Moisés Santana de Freitas – Secretário Municipal de Saúde; Elcinondas Evangelista de Souza (popular Gyan Lucas) – Secretário Municipal Adjunto de Trabalho e Assistência Social; Secretário Municipal de Agricultura – Lenoir Antônio Serraglio; e Hugo Brandão – Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

O vice-prefeito Robson Ugolini – que também ficará responsável pela pasta de Esporte e Cultura – enfatizou a importância do trabalho de todos com os princípios norteadores da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência garantindo uma administração transparente e justa, que governa para todos.

Fonte: Assessoria/DECOM