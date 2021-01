Cavalo solto na pista ocasiona acidente na BR-429, em São Francisco do Guaporé

Um cavalo na pista provocou um grave acidente e deixou a frente de uma caminhonete totalmente destruída, no início da noite deste domingo (03), em São Francisco do Guaporé.

Segundo informações, o condutor seguia pela BR 429 na altura do km 100, quando o animal do tipo cavalo, invadiu a via não sendo possível o condutor da caminhonete que foi identificado por Antônio Gonçalves de Araújo de 60 anos, evitar a colisão com o animal.

Com o impacto da batida, a caminhonete Toyota Hilux, ficou com a parte frontal bastante danificada. O animal morreu no local.

Uma viatura da PM esteve no local fazendo o controle do tráfego. Apesar do susto, houve apenas danos materiais.

Fonte: Jornalcorreiodovale