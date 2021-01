Hospital Regional de Vilhena informa que não há mais vagas disponíveis em UTI

Conforme informado pelo Memorando 024/SS/HRV/20 nesta data, não há mais vagas disponíveis para receber pacientes com COVID-19 no Hospital Regional de Vilhena. O memorando solicita ainda que os municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara , Chupinguaia e Pimenteiras regule pacientes que necessitem de UTI para outras localidades, visando manter o atendimento digno e adequado a cada caso.

O memorando informa ainda que há 05 pacientes aguardando vagas em UTI, sem disponibilidade de ventiladores disponíveis.

Veja abaixo, o Memorando