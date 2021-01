Urgente – Jovem sofre tentativa de homicídio com tiro de espingarda em Alta Floresta Ro

A Polícia Militar de Nova Brasilândia, RO, acabou com uma festinha que estava acontecendo com maioria menores de idade na madrugada do dia 01 janeiro.

Segundo informações a Polícia Militar recebeu uma denuncia anônima onde havia uma festa com diversas pessoas com som alto e muitas bebidas, todos não usavam máscaras desrespeitando o decreto estadual que proíbe aglomeração.

A PM rapidamente se deslocou ao local, ao chegar na casa haviam muita gente, quase todas menores, muita bebida alcoólica e ninguém fazia o uso da máscara e estavam fumando narguilé.

Quando a PM chegou, iniciou uma confusão algumas pessoas tentavam atrapalhar os trabalhos dos policiais e houve resistência por parte de algumas pessoas, por haver menores, o conselho tutelar foi acionado e compareceu para acompanhar a condução dos menores a Unisp.

Todos os envolvidos na festa foram conduzidos e as bebidas e narguiles foram apreendidos pela PM, os pais e responsáveis foram comunicados sobre o fato.

Neste momento de Pandemia todo cuidado é pouco, o decreto tem que ser cumprido, para evitar um aumento grande nos casos Covid 19, ainda que está voltando a nova onda de Covid 19, infelizmente as pessoas não levam muito a sério, até que não contamina a pessoa ou ente querido, as UTIs dos hospitais estão super lotando novamente, então tomem os cuidados necessário, estamos perto de acabar com tudo isso com chegada vacina, mas ainda não tem remédio para isso, enquanto não chegar a vacina, devemos nos prevenir, assim você não leva o vírus para sua casa e infecta sua família, podendo infelizmente perder alguém da família que ama tanto por imprudência sua.

Tomem cuidado, enquanto não chega a vacina, a PM não tem interesse em acabar com festa e diversão de ninguém, só está apenas cuidando de você e sua família, não permitindo que o pior possa vir, respeite o decreto.

Fonte Rondonia News

Por Alex Tedeschi

Imagem ilustrativa