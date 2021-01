Condutora de Toyota SW4 perde o controle da direção e bate em estabelecimento comercial em RO

A guarnição realizou diligências na residência da motorista, porém não obteve êxito em localizá-la.

acidente de trânsito com vítimas e danos em um estabelecimento comercial foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (01) em Machadinho do Oeste.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com uma caminhonete Toyota, modelo SW4 que invadiu um prédio comercial, destruindo parte da área externa.

Segundo informações, o veículo com quatro ocupantes transitava pela rua Canário do Reino, do Balneário São José (Cachoeira) em direção à avenida Diomero Moraes Borba, quando a condutora teria perdido o controle da direção do veículo e subido na calçada, só parando após derrubar uma viga de madeira que sustentava a área do estabelecimento comercial e uma mureta de alvenaria.

Na calçada havia uma marca de frenagem deixada antes do impacto, indicando aparentemente que o veículo estava em alta velocidade.

Os ocupantes do veículo sofreram ferimentos, tendo recebido os primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhados para o Hospital Municipal de Machadinho. Já a motorista que dirigia o veículo não havia sido encontrada.

A passageira do banco da frente, de 20 anos de idade, sofreu um ferimento no braço direito, e devido à gravidade da lesão, seria encaminhada para um hospital em Porto Velho.

A guarnição realizou diligências na residência da motorista, porém não obteve êxito em localizá-la.

Fonte: Jarunoticia