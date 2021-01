Alta Floresta – Acidente entre dois veículos é registrado no Bairro Centro.

Por sorte ninguém se feriu, houve apenas danos materiais.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (02), por volta das 11h20, em Alta Floresta D´Oeste (RO), no cruzamento da Avenida Amazonas com a Rua Santa Catarina, no Bairro Centro.

Segundo testemunhas, condutor do veículo modelo Gol homem de 28 anos, seguia pela Rua Santa Catarina, quando no cruzamento da Avenida Amazonas veio a sofrer impacto na lateral do seu veículo.

Segundo PM, condutor da veículo Fiat Strada, homem de 23 anos, que seguia pela Avenida Amazonas, disse não ter visto o veículo Gol, não podendo assim, evitar a colisão.

Policia Militar se fez presente, onde efetuou o registro do acidente.

FONTE: www.190online.com