Agro: Pode faltar ainda mais feijão: ENTENDA

A colheita no Paraná já atingiu cerca de 5% do total da área

Os produtores de feijão do Paraná começam a se preocupar com as chuvas, uma vez que a quatidade de água já está agora “acima do ideal na maioria das lavouras” desse estado, informa o Ibrafe (Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses). “Desta safra nada pode dar errado ou a situação de abastecimento ficará ainda pior”, avalia a entidade mais representativa do setor no Brasil.

O Boletim Semanal do Deral (Departamento de Economia Rural) do Paraná publicou um relatório sobre as condições das lavouras. As lavouras se encontravam nas seguintes fases de desenvolvimento: vegetativo (14%), floração (31%), frutificação (40%) e maturação (16%).

A colheita do Feijão, no Paraná, já atingia então cerca de 5% do total da área que se espera seja ao redor de 150 mil ha, com destaque para o Núcleo Regional de Ponta Grossa, com 10%, e Jacarezinho, com 35% da área total. “Estas duas regionais são responsáveis por 24% da produção do Paraná”, salienta o Ibrafe.

“Alguns empacotadores do Paraná decidiram cancelar as férias coletivas de parte dos colaboradores para continuar buscando comprar o que for possível. Quem ditou este ano os preços não foram os atravessadores, mas sim os produtores na maior parte do tempo”, revela a entidade comandada pelo presidente Marcelo Lüders.

Por: –Leonardo Gottems