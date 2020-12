Alta Floresta registra mais 24 casos por COVID-19 nesta quarta-feira (30) e tem 125 em tratamento

Hoje (28) foram registrados 18 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo nove em Porto Velho, e desses cinco são mulheres ( 47, 57, 63, 89 e 96) e quatro homens (45, 57,66 e 68). Também foi registrado o óbito de um homem de 79 anos em Ariquemes, um homem de 75 anos em Alvorada do Oeste, um homem de 83 anos em Candeias do Jamari, um homem de 53 anos em Governador Jorge Teixeira, um homem de 80 anos em Alta Alegre do Parecis, uma mulher de 70 anos em Vilhena, uma mulher de 75 anos em Colorado do Oeste, uma mulher de 18 anos em São Miguel do Guaporé e uma mulher de 74 anos em Campo Novo de Rondônia.